Судья Чернушенко, у которого нашли $6 тысяч "для стоматолога", просит встречи с Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чернушенко заявил на пресс-конференции.

"Я не собираюсь покидать территорию Украины. Какие бы муки я не терпел, я буду находиться в Украине постоянно", - сказал судья.

Также он считает, что ему будет сложно убедить депутатов парламента в своей невиновности.

Читайте такжеГлава Апелляционного суда Киева заявляет, что его незаконно лишили свободы на три дня

"Далеко не всегда они прислушиваются к тем мнениям, которые высказывают судьи", - сказал Чернушенко.

Кроме того, Чернушенко просит о встрече с президентом, чтобы объяснить ему свою позицию.

"К президенту я не обращался. Но вчера звонил первому помощнику президента и просил его записать меня на прием к президенту. Он меня выслушал и сказал, что ожидайте результата. Но я еще не получил никакого ответа", - сообщил Чернушенко.

Как сообщал УНИАН, 22 июня генеральный прокурор Виктор Шокин заявил, что 23 июня внесет в Верховную Раду представление на снятие судейской неприкосновенности, задержание и арест главы Апелляционного суда Киева Чернушенко.

В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что Главным следственным управлением ГПУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного вмешательства служебными лицами Апелляционного суда Киева в работу автоматизированной системы документооборота суда, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.376-1 УК Украины.

Напомним, что накануне у Чернушенко изъяли 25 тысяч гривен и 6,5 тыс. долларов.

"25 тысяч гривен – это две мои зарплаты, я всегда еду домой и заезжаю купить некоторые продукты. Также изъяли из кармана 6,5 тыс. долларов – это также личные средства. Я должен был в тот же день ехать к стоматологу и, не зная сколько будут стоить пять имплантов,взял денег про запас. Вот у меня и изъяли 6,5 тыс. долларов и 25 тысяч гривен – разложили, как у какого-то коррупционера!", - заявил председатель Апелляционного суда Чернушенко.