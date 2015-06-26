Гройсман пообещал "в кратчайшие сроки" передать президенту проект изменений в Конституцию
15:59, 26 июня 2015Политика
246 0
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман заявляет, что проект изменений в Конституцию в части децентрализации “в кратчайшие сроки” будет передан президенту Украины.
Владимир Гройсман / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Конституционной комиссии, отвечая на предложение президента Петра Порошенко по поводу того, чтобы ему торжественно вручили проект изменений в Конституцию.
Читайте такжеГройсман уверен в наличии в Раде 300 голосов для изменения Конституции
Гройсман сказал: «Подготовили текст, который еще нуждается в обобщении, и мы обязательно его передадим в кратчайшие сроки, поскольку были высказаны определенные технические вопросы, которые требуют урегулирования».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter