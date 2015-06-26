Гройсман пообещал "в кратчайшие сроки" передать президенту проект изменений в Конституцию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Конституционной комиссии, отвечая на предложение президента Петра Порошенко по поводу того, чтобы ему торжественно вручили проект изменений в Конституцию.

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Гройсман сказал: «Подготовили текст, который еще нуждается в обобщении, и мы обязательно его передадим в кратчайшие сроки, поскольку были высказаны определенные технические вопросы, которые требуют урегулирования».