Гройсман пообещал "в кратчайшие сроки" передать президенту проект изменений в Конституцию

15:59, 26 июня 2015
Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман заявляет, что проект изменений в Конституцию в части децентрализации “в кратчайшие сроки” будет передан президенту Украины.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Конституционной комиссии, отвечая на предложение президента Петра Порошенко по поводу того, чтобы ему торжественно вручили проект изменений в Конституцию.

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Гройсман сказал: «Подготовили текст, который еще нуждается в обобщении, и мы обязательно его передадим в кратчайшие сроки, поскольку были высказаны определенные технические вопросы, которые требуют урегулирования».

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