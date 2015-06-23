Порошенко: Не будет никакой федерализации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент заявил на заседании Национального совета реформ.

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«Не будет разрешена никакая федерализация. И вопросы обороны государства, вопросы безопасности, общественного порядка, внешних отношений, ключевые вопросы, которые держат целостность и вертикаль власти в государстве, будут отнесены исключительно к компетенции государственной власти», - сказал Порошенко.

«Чтобы никому не повадно было создавать донецкие, луганские, харьковские, бессарабские или другие республики. Не позволим. Кто попытается – будет мгновенная реакция, которая также предусмотрена в Конституции, четко прописанная и одобренная представителями местного самоуправления, областных советов, Венецианской комиссией, опытными юристами. Очень важно, что находится таким образом консенсус в государстве», - сказал президент.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что реальные деньги должны поступить громадам, и уже есть первые результаты бюджетной децентрализации.

По словам Порошенко, уже есть первая статистика, по которой до 40% увеличились бюджетные поступления в местные бюджеты.