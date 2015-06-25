МИД Украины выразил протест против незаконного ввоза "гумконвоя" из России

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД.

В ведомстве отмечают, что груз в очередной раз был перемещен через неконтролируемые участки границы без официального согласия украинской стороны, с нарушением требований украинского законодательства, вопреки устоявшейся международной практике, а также ранее согласованным условиям и модальностям между двумя сторонами и Международным комитетом Красного Креста.

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«Министерство иностранных дел Украины осуществило дипломатический демарш и требует от российской стороны немедленно прекратить противоправные действия против суверенитета Украины и направлять грузы для гуманитарных нужд мирных жителей Донбасса через контролируемые Украиной пункты пропуска в Луганской и Харьковской областях», - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН ранее, народный депутат, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехстороннего контактной группы Ирина Геращенко заявляет, что Российская Федерация готовит на конец недели очередной "гумконвой" на Донбасс.