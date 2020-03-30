В Кабмине анонсировали гумконвои для оккупированного Донбасса
Украина будет просить международные организации отправить в отдельные районы Донецкой и Луганской областей гуманитарные конвои со средствами защиты от коронавируса.
Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает "РБК-Украина".
По его словам, Украина не бросает своих граждан и будет о них заботиться.
"Согласно Конституции, каждый гражданин Украины подлежит защите. Наша задача - обеспечить всех граждан Украины тестами, защитными масками, медицинской помощью - всем, что необходимо. В том числе, конечно, и наших граждан, которые проживают на временно оккупированной территории", - отметил Резников.
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"Каким образом это сделать технически? Мы будем предлагать гуманитарные конвои, будем просить Международный комитет Красного Креста, гуманитарные миссии ООН - это сделать", - добавил вице-премьер.
Как сообщал УНИАН, Резников также заявил, что оккупанты скрывают от жителей ОРДЛО реальную ситуацию с коронавирусом.
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