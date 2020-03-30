В Кабмине анонсировали гумконвои для оккупированного Донбасса

Таким образом жителям ОРДЛО помогут бороться против коронавируса, поясняет Резников.

Украина будет просить международные организации отправить в отдельные районы Донецкой и Луганской областей гуманитарные конвои со средствами защиты от коронавируса.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает "РБК-Украина".

По его словам, Украина не бросает своих граждан и будет о них заботиться.

"Согласно Конституции, каждый гражданин Украины подлежит защите. Наша задача - обеспечить всех граждан Украины тестами, защитными масками, медицинской помощью - всем, что необходимо. В том числе, конечно, и наших граждан, которые проживают на временно оккупированной территории", - отметил Резников.

Читайте такжеСША выделят Украине медицинскую и гуманитарную помощь на борьбу с COVID-19

"Каким образом это сделать технически? Мы будем предлагать гуманитарные конвои, будем просить Международный комитет Красного Креста, гуманитарные миссии ООН - это сделать", - добавил вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, Резников также заявил, что оккупанты скрывают от жителей ОРДЛО реальную ситуацию с коронавирусом.

Читайте также: