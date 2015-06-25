ПАСЕ хочет, чтобы Украина, Россия и террористы объединили усилия по поиску пропавших без вести на Донбассе

Об этом говорится в проекте резолюции, которую планируется принять сегодня на летней пленарной сессии ПАСЕ в Страсбурге (Франция).

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Перед голосованием парламентарий из Великобритании Джим Шеридан (Jim Sheridan) представит доклад о пропавших без вести в результате конфликта на востоке Украины.

В Ассамблее отмечают, что проблема пропавших без вести может быть решена только с помощью совместных усилий всех сторон конфликта. “Поэтому Ассамблея настойчиво призывает Украину, Российскую Федерацию и сепаратистские группы, которые контролируют оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, обеспечить эффективное реагирование с точки зрения проведения расследования и поддержку семей в отношении всех зарегистрированных случаев пропавших без вести согласно с международным гуманитарным правом”, - говорится в проекте.

Также все стороны должны обмениваться информацией относительно судьбы и местонахождения пропавших без вести и вернуть тела, если это возможно, соответствующим сторонам конфликта.

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При этом Украина, РФ и террористы должны “начать совместный механизм (рабочую группу) по решению проблемы пропавших без вести и обеспечить ее функционирование с целью сбора и обработки информации, созданть единый список пропавших без вести, внедрить эффективные меры, которые будут способствовать возможности проведения поиска и идентификации человеческих останков”.

Кроме того, рабочая группа должна способствовать обеспечению доступа к местам захоронений, предоставлению исчерпывающей информации семьям пропавших без вести в отношении прогресса в поиске, а также привлечению и координации неправительственных и волонтерских организаций, которые будут заниматься поиском пропавших без вести людей.

ПАСЕ призывает систематически собирать патологоанатомические данные из неопознанных тел и образцы ДНК у членов семей пропавших без вести, а также обеспечить финансовую, медицинскую и социальную помощь этим семьям.

Рабочая группа должна способствовать доступу для работы представителей гражданского общества и международных гуманитарных организаций в процессе поиска пропавших без вести.