Геращенко: Красный Крест должен участвовать в поиске пропавших без вести на Донбассе

Об этом уполномоченный президента по вопросам мирного урегулирования ситуации на Донбассе, народный депутат Ирина Геращенко, которая представляет Украину в рабочей группе по гуманитарным вопросам в рамках трехсторонней контактной группы, заявила на встрече с главой делегации МККК в Украине Аланом Эшлиманном.

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Во время встречи стороны обсудили активизацию работы по гуманитарным вопросам.

Ирина Геращенко выразила позицию Украины, что именно МККК должен приобщиться к поиску и идентификации пропавших без вести в конфликте на Донбассе.

Она напомнила, что на сегодняшний день в списках пропавших без вести числятся, минимум, 1460 человек, и очень важно установить их судьбу.

Также она еще раз подчеркнула заинтересованность украинской стороны в том, чтобы МККК был привлечен к гуманитарным миссиям, которые украинская власть готова формировать и передавать на временно оккупированные территории для поддержки нуждающихся, в социальные и медицинские учреждения. "Мы хотим, чтобы эти грузы справедливо и адресно раздавались, и поэтому выступаем за привлечение к этой гуманитарной миссии именно МККК", - сказала Ирина Геращенко.

В свою очередь, глава делегации МККК в Украине Алан Эшлиманн заявил о готовности организации оказать содействие в помощи тем, кто страдает от конфликта, и подчеркнул аполитичный и независимый статус своей организации.