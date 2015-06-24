Оккупанты в Крыму признали украинскую символику поводом для применения силы

Об этом Кузьмин рассказал корреспонденту Крым.Реалии.

В документе сообщается, что «по имеющейся у прокуратуры города Симферополя информации», в Крыму готовят протестные мероприятия, приуроченные к Дню крымскотатарского флага и Дню Конституции Украины».

«Часть радикально настроенных крымскотатарских и проукраинских активистов планирует спровоцировать правоохранительные органы Крыма к использованию силы путем размещения украинской символики в населенных пунктах и скандирования лозунгов «Слава Украине – Героям слава» у органов государственной власти республики», - говорится в документе, копию которого Кузьмин опубликовал на своей странице в Facebook.

Читайте такжеОккупанты задержали в Симферополе активиста из-за "запрещенной" сине-желтой лентыЗаместитель прокурора города, младший советник юстиции Зобков, подписавший предостережение, сообщил Леониду Кузьмину, что что проведение публичных мероприятий при отсутствии согласования с властями является незаконным.

По словам Леонида Кузьмина, столь детальное описание гипотетического правонарушения, которое, по заявлению прокуратуры, может произойти в будущем, является отсылкой к событиям, произошедшим в начале марта, на акции памяти Шевченко, которая прошла в Симферополе.

«9 марта был развернут такой флаг, и такие слова звучали на мероприятии, организатором которого выступил я», – сказал Кузьмин.

«Сотрудники в очередной раз прямо намекнули, что знают о наших планах по 28 июня, так как информации в открытом доступе еще мы нигде не размещали, и о своих планах ни с кем не делились. Что же, мы знаем, в каких условиях и под каким тотальным контролем мы находимся, и прекращать свою работу не собираемся», – добавил крымский активист.

Ранее ряд активистов были задержаны на акции памяти украинского поэта Тараса Шевченко 9 марта в Симферополе. После этого 12 марта, состоялся суд, на котором им вынесли наказание за использование украинской атрибутики – наличие желто-синих флагов и ленточек на упомянутой акции. Активистам судом назначены обязательные работы продолжительностью 40 часов каждому.

Позже Железнодорожный райсуд Симферополя признал виновным еще одного участника акции Куртсеита Абдуллаева в нарушении регламента проведения публичного мероприятия, поскольку он развернул флаг Украины. Сам Абдуллаев заявил, что с таким решением не согласен.