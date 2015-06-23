В Париже началась встреча глав МИД в "нормандском формате"

Павел Климкин, Франк-Вальтер Штайнмайер, Лоран Фабиус и Сергей Лавров встречаются за закрытыми дверями в здании министерства иностранных дел Франции, чтобы обсудить положение в Украине, пути выхода из конфликта на Донбассе и выполнение минских договоренностей, передает радио "Свобода".

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Перед началом этой встречи в Париже отдельно встретились Лоран Фабиус и Сергей Лавров, тоже за закрытыми дверями. Как сообщили об их встрече в МИД России, среди "актуальных вопросов международной повестки дня", которые обсудили министры, были положение на Ближнем и Среднем Востоке и, в частности, в Сирии. Об Украине в сообщении не упомянуто. Однако эту встречу еще не прокомментировала французская сторона.

Сегодня ситуацию в Украине и ход выполнения минских договоренностей обсудили на заседании трехсторонней контактной группы и ее рабочих подгрупп в Минске. Как отметила представитель ОБСЕ в этой группе Хайди Тальявини, которая покидает эту должность, переговоры прошли сложно.