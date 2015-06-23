ОБСЕ констатирует ухудшение ситуации на линии столкновения на Донбассе

Это ухудшение продолжается с конца апреля, сказал заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александер Хуг, передает радио "Свобода". Постоянно растет число раненых и погибших среди гражданского населения, а это свидетельствует об усилении напряженности и активности боевых действий на линии столкновения и вне ее, сказал он.

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В частности, заявил он, возникает все больше горячих точек в ранее спокойных местах, растет число случаев использования тяжелых вооружений, в первую очередь реактивных систем залпового огня, которые уже в течение какого-то времени не использовались.

Это рост уровня насилия с обеих сторон вызывает очень большую тревогу, подчеркнул Александр Хуг.

По его словам, соблюдение режима прекращения огня, и требование отвода тяжелых вооружений, закрепленное минскими договоренностями, нарушают обе стороны.