ОБСЕ констатирует ухудшение ситуации на линии столкновения на Донбассе
Ситуация на линии столкновения сторон конфликта на Донбассе значительно ухудшилась.
Это ухудшение продолжается с конца апреля, сказал заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александер Хуг, передает радио "Свобода". Постоянно растет число раненых и погибших среди гражданского населения, а это свидетельствует об усилении напряженности и активности боевых действий на линии столкновения и вне ее, сказал он.
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В частности, заявил он, возникает все больше горячих точек в ранее спокойных местах, растет число случаев использования тяжелых вооружений, в первую очередь реактивных систем залпового огня, которые уже в течение какого-то времени не использовались.
Это рост уровня насилия с обеих сторон вызывает очень большую тревогу, подчеркнул Александр Хуг.
По его словам, соблюдение режима прекращения огня, и требование отвода тяжелых вооружений, закрепленное минскими договоренностями, нарушают обе стороны.