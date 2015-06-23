Глава Апелляционного суда ходит с 25 тысячами гривень за продуктами, а 6,5 тысяч долларов нес стоматологу

Об этом сообщает ТСН.

"25 тысяч гривен – это две моих зарплаты, я всегда еду домой и заезжаю купить некоторые продукты. Также изъяли из кармана 6,5 тыс. долларов – это тоже личные средства. Я в тот день должен был ехать к стоматологу и, не зная сколько будут стоить пять имплантатов, взял денег про запас. Вот у меня и изъяли 6,5 тыс. долларов и 25 тысяч гривен – разложили, как у какого-то коррупционера!", - заявил глава Апелляционного суда Чернушенко.

Кроме наличных средств, у Чернушенко нашли ключи сразу от пяти дорогих машин, которые Чернушенко сразу объяснил тем, что раньше его семья не бедствовала, работая в юридической фирме в Одессе и обслуживая припортовый завод.

Найденные у него талоны на 14,5 тысяч тонн топлива Чернушенко объяснил подарком друга несколько лет назад. "Я не хотел выбрасывать, потому что на них красивый рисунок", - заявил глава суда.

Самой скандальной находкой стали более 700 SMS-сообщений на телефонах Чернушенко, в которых он получал указания какие нужно принимать решения при рассмотрении судебных дел.

Судья допускает, что сообщения могли быть изъяты с его телефонов, но объяснил это следующим образом: "Сам факт обнаружения SMS еще ничего не означает, потому что иногда приходит такая чепуха, что не знаешь, что оно вообще такое. Сам я SMS-ками никогда не пользовался и не умею ими пользоваться".

Чернушенко назвал дело против себя политически мотивированным, но пообещал не бежать от следствия за границу.

Как сообщал УНИАН, что в помещении Апелляционного суда на улице Соломенской в Киеве с 19 июня проводится обыск.