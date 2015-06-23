Порошенко: у нас есть нулевой прогресс в вопросе освобождения заложников

Об этом президент заявил в понедельник, 22 июня, во время совещания с представителем Украины в Трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой и участниками в ее рабочих подгруппах по политическим, социально-экономических, гуманитарных вопросам, и вопросам безопасности, сообщает пресс-служба президента.

По словам президента, участвовать в работе как рабочих подгрупп, так и Трехстороннего контактной группы могут представители профильных международных организаций – ОБСЕ, Международного Комитета Красного Креста, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Президент выразил убеждение, что в подгруппе с политических вопросов следует проводить принципиальную линию по созданию необходимых предпосылок для организации легитимных местных выборов в отдельных районах Донбасса. Глава государства особо отметил, что, в соответствии с Минских соглашений, местные выборы должны проводиться исключительно за украинским законодательством.

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Относительно работы гуманитарной подгруппы президент отметил актуальность вопроса освобождения заложников, незаконно удерживаемых лиц, без каких-либо дополнительных предпосылок разблокирования украинской гуманитарной помощи.

«Сегодня можем констатировать, что у нас есть нулевой прогресс в этом направлении, и невинно украинские воины, волонтеры, гражданские лица находятся в ужасных условиях без всякой вины», – сказал Порошенко.

Во время работы подгруппы по безопасности президент попросил привлечь внимание к существенному ухудшению ситуации безопасности, грубого нарушения боевиками Минских договоренностей, в частности, в районе населенного пункта Марьинка.

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«Мы подчеркиваем еще раз необходимость доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ к неконтролируемому участку украино-российской границы», – заявил Порошенко, подчеркнув, что именно через неконтролируемый участок границы происходит поставка самой современной российской боевой техники, боеприпасов. Глава государства отметил необходимость создания под эгидой Трехсторонней контактной группы и в координации с ОБСЕ отдельной подгруппы по вопросам границы.

Как сообщал УНИАН ранее, накануне заседания Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, которое состоится 23 июня в Минске, Президент Украины Петр Порошенко провел совещание с представителем Украины в Трехстороннем контактной группе Леонидом Кучмой и участниками от Украины в ее рабочих подгруппах.

Глава государства отметил особенности предстоящего заседания, поскольку накануне, 22 июня, Европейский Союз принял решение о продлении действия санкций против Российской Федерации в связи с невыполнением Минских договоренностей.