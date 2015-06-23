Порошенко: у нас есть нулевой прогресс в вопросе освобождения заложников
Президент Украины Петр Порошенко отметил важность сохранения трехстороннего формата консультаций, который утвержден Минскими соглашениями. Порошенко акцентировал на том, что рабочие подгруппы должны также отражать состав Трехсторонней контактной группы.
Об этом президент заявил в понедельник, 22 июня, во время совещания с представителем Украины в Трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой и участниками в ее рабочих подгруппах по политическим, социально-экономических, гуманитарных вопросам, и вопросам безопасности, сообщает пресс-служба президента.
По словам президента, участвовать в работе как рабочих подгрупп, так и Трехстороннего контактной группы могут представители профильных международных организаций – ОБСЕ, Международного Комитета Красного Креста, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.
Президент выразил убеждение, что в подгруппе с политических вопросов следует проводить принципиальную линию по созданию необходимых предпосылок для организации легитимных местных выборов в отдельных районах Донбасса. Глава государства особо отметил, что, в соответствии с Минских соглашений, местные выборы должны проводиться исключительно за украинским законодательством.
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Относительно работы гуманитарной подгруппы президент отметил актуальность вопроса освобождения заложников, незаконно удерживаемых лиц, без каких-либо дополнительных предпосылок разблокирования украинской гуманитарной помощи.
«Сегодня можем констатировать, что у нас есть нулевой прогресс в этом направлении, и невинно украинские воины, волонтеры, гражданские лица находятся в ужасных условиях без всякой вины», – сказал Порошенко.
Во время работы подгруппы по безопасности президент попросил привлечь внимание к существенному ухудшению ситуации безопасности, грубого нарушения боевиками Минских договоренностей, в частности, в районе населенного пункта Марьинка.
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«Мы подчеркиваем еще раз необходимость доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ к неконтролируемому участку украино-российской границы», – заявил Порошенко, подчеркнув, что именно через неконтролируемый участок границы происходит поставка самой современной российской боевой техники, боеприпасов. Глава государства отметил необходимость создания под эгидой Трехсторонней контактной группы и в координации с ОБСЕ отдельной подгруппы по вопросам границы.
Как сообщал УНИАН ранее, накануне заседания Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, которое состоится 23 июня в Минске, Президент Украины Петр Порошенко провел совещание с представителем Украины в Трехстороннем контактной группе Леонидом Кучмой и участниками от Украины в ее рабочих подгруппах.
Глава государства отметил особенности предстоящего заседания, поскольку накануне, 22 июня, Европейский Союз принял решение о продлении действия санкций против Российской Федерации в связи с невыполнением Минских договоренностей.