Саакашвили обвинил прокуратуру в "крышевании" нелегальной добычи щебня в Одесской области

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Саакашвили заявил сегодня на брифинге.

«Кто «крышует» добычу щебня? Чей это бизнес? И в Одессе, и в Одесской области – прокуратура. Почему прокуратура?! Потому что нет легальных методов получить полноценную лицензию. Лицензии нет, прокуратура заходит и говорит, мол, это наш бизнес», - заявил глава ОГА.

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По его словам, там, где есть возможность дублирования задач между двумя-тремя органами власти, обязательно будет коррупция и чаще всего в этих схемах задействованы правоохранительные органы, которые «берут под свою опеку» подобный бизнес.

«От этого нужно избавляться», — заявил Саакашвили.