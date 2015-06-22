Устав КПУ нарушает закон о декоммунизации - министр юстиции

Устав Коммунистической партии Украины нарушает закон о декоммунизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр юстиции Павел Петренко сегодня на брифинге.

Он напомнил, что в прошлом году Министерство юстиции подало иск относительно запрета Коммунистической партии, однако судебный процесс затянулся Окружным административным судом Киева.

В то же время в мае этого года Верховная Рада приняла закон о запрете коммунистической и нацистской символики, “который фактически на законодательном уровне определил требования к политическим партиям по приведению их уставов и программ деятельности в соответствие с законом», отметил Петренко.

Вместе с тем, как подчеркнул министр, «уже истек месячный срок для приведения уставов в соответствие с законом, но, насколько мне известно, Коммунистическая партия не привела свой устав в соответствии с требованиями этого закона».

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Петренко сообщил, что Министерство юстиции сформировало соответствующую комиссию, которая уполномочена давать правовые заключения относительно уставов и программных документов политических сил, и уже завтра состоится первое заседание этой комиссии, где будут рассматриваться уставные документы, в том числе и Коммунистической партии, на предмет соответствия требованиям закона.

Отвечая на вопрос, станет ли несоответствие устава Компартии законодательству основанием для ее запрета, Петренко сказал: “Это будет решение коллегиального органа. Давайте его дождемся”.