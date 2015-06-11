Для запрета КПУ будет использован закон о декоммунизации - министр юстиции
Для запрета Коммунистической партии Украины будет использовано закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".
Об этом сказал министр юстиции Украины Павел Петренко в интервью 5 каналу.
Он отметил, что «мы им воспользуемся для того, чтобы убрать с украинской современности коммунистические и нацистские символы и идеологию».
Петренко напомнил, что «данный закон вступил в силу, правительство приняло постановление о порядке признания политических партий такими, которые не соответствуют этому закону, во всех политических партий и общественных объединений есть один месяц с момента вступления в силу этого закона, а месяц заканчивается в 20 числах июня, для приведения своих уставов в соответствие с законом».
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«Те, кто не приведут их в соответствие с законом, будут запрещены в силу прямых норм закона», - отметил Петренко. При этом он добавил: «Я думаю, что эпопея с Коммунистической партией закончится легальным способом».
По его словам судейский корпус «проявил свои соответствующие слабые места, когда фактически суды подыгрывали КПУ в затягивании рассмотрения дела».
Как сообщал УНИАН ранее, в КПУ готовы развивать параллельный политический проект под другим названием, но с той же идеологией.