Саакашвили удивлен бедностью Украины: это "противоречит законам природы"

Об этом заявил в интервью еженедельнику Le Journal du Dimanche глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили, передает "Грузия Онлайн".

«Основываясь на ВВП, Украина беднее, чем Молдавия, которая раньше была самой бедной, беднее Армении, беднее Албании, беднее Косово… Это катастрофа, потому что, если сравнить ресурсы Украины с ресурсами других стран, это противоречит всем законам природы», - сказал он.

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Саакашвили также отметил, что в Украине имеются «природные ресурсы, функционирующая индустрия, образованные люди и сказочные земледельцы, которые могли бы накормить всю Европу».

При этом, чтобы эффективно использовать имеющиеся ресурсы, нужно «создать более эффективную систему и сократить коррупцию», убежден руководитель Одесской области.