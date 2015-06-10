Саакашвили представил трехэтапную программу преобразования Одещины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вечером 9 июня на своей первой пресс-конференции заявил Саакашвили.

По его словам, программа предусматривает три этапа: 50-дневный, 100-дневный и на 6 месяцев. Например, 50-дневная программа предусматривает конкурс по определению глав всех 26 районных администраций Одесской области.

Кроме того, реорганизацию Одесской таможни и определение ее руководства. «Хотели назначить нового руководителя таможни, но я этот процесс остановил. Будет прозрачный конкурс... Я выяснил, что ежегодно из-за воровства на Одесской таможне бюджет недополучает 1 млрд долл.», - сказал Саакашвили.

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Программа предусматривает введение системы электронной регистрации для определения детей в дошкольные учреждения. В течение 6 месяцев будет введен в действие новый центр административных услуг, который предполагает предоставление 260 различных сервисов. Большинство их них со сроком исполнения заявки от 1 до 10 дней.

Программа также предполагает реорганизацию Одесской государственной администрации. Как отметил Саакашвили, сейчас в ней работают порядка 800 человек.

Кроме того, программа включает прозрачную приватизацию всех объектов. «Будет создан первый в Украине центр таможенного управления. Такой мы создали в Грузии. КПД его работы был очень высок», - сказал Саакашвили.

Читайте такжеСаакашвили надеется, что строительство автобана Одесса-Рени будет начата в этом году По его словам, все выше перечисленное направлено на преодоление коррупции, которая является основной проблемой региона. «После того, как мы ее преодолеем, сюда пойдут инвестиции», - заявил Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили подтвердил назначение начальником Главного управления МВД в Одесской области Георгия Лорткипанидзе.