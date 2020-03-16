В Раде обвинили Россию в попытке срыва минского процесса

Нардеп отметил агрессивное поведение оккупантов на Донбассе.

Россия пытается сорвать минский процесс по Донбассу, а заявления ее президента Владимира Путина - настроены к "Минску" критически.

Об этом заявил глава парламентского комитета по внешней политике Александр Мережко в интервью "РБК-Украина".

Отвечая на вопрос, был ли достигнут серьезный прогресс на нормандской встрече, который бы сделал возможным следующий саммит в какой-то обозримой перспективе, Мережко сказал: "Если говорить о моем субъективном мнении, то раньше была относительная тишина на фронте, но в последние дни усиливается агрессивное поведение российских оккупационных войск".

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По его словам, эти войска контролирует Россия. Равно, как и все, что происходит, делается или по приказу, или с согласия президента РФ.

"Это в определенном смысле попытка сорвать минский процесс, и заявления Путина также настроены критически к минскому процессу. Россия может вести себя относительно спокойно только под мощным давлением других стран, США, Европы, под давлением санкций. Если ее оставить без этого, градус их агрессивности всегда повышается", - заявил он.

Ранее в Офисе президента анонсировали возвращение пленных в ОРДЛО украинцев в ближайшие месяцы.