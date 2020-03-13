Удерживаемые боевиками ОРДЛО украинцы вернутся в течение ближайших месяцев - Ермак

По словам Ермака, еще одним решением является согласование участков, на которых будет осуществлено разведение войск.

Удерживаемые боевиками ОРДЛО граждане Украины вернутся на подконтрольную территорию в течение ближайших месяцев.

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Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время брифинга по результатам заседания СНБО.

"Главным решением, которое было принято во время встречи, это решение, что в течение ближайших месяцев мы вернем всех наших граждан, которые удерживаются на территории ОРДЛО", - подчеркнул он.

По словам Ермака, еще одним решением является согласование участков, на которых будет осуществлено разведение войск.

"Продолжаются консультации и работа наших специалистов относительно определения новых трех пунктов, с гуманитарной точки зрения, на которых может быть разведение сил и средств. Как вы знаете, это решение было принято на Парижском саммите в конце прошлого года и оно должно быть выполнено", - добавил руководитель ОП.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он рассчитывает на обмен удерживаемыми лицами с Российской Федерацией в марте, а также на проведение встреча в «нормандском формате» (Украина, Германия, Франция и РФ) в апреле.