цей матеріал доступний українською

Удерживаемые боевиками ОРДЛО украинцы вернутся в течение ближайших месяцев - Ермак

15:41, 13 марта 2020
Политика
81 0
Андрей Ермак / Фото: УНИАН

Читайте такжеУкраина в Минске передала список из более 200 фамилий на обмен пленных - Зеленский

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время брифинга по результатам заседания СНБО.

"Главным решением, которое было принято во время встречи, это решение, что в течение ближайших месяцев мы вернем всех наших граждан, которые удерживаются на территории ОРДЛО", - подчеркнул он.

По словам Ермака, еще одним решением является согласование участков, на которых будет осуществлено разведение войск.

"Продолжаются консультации и работа наших специалистов относительно определения новых трех пунктов, с гуманитарной точки зрения, на которых может быть разведение сил и средств. Как вы знаете, это решение было принято на Парижском саммите в конце прошлого года и оно должно быть выполнено", - добавил руководитель ОП.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он рассчитывает на обмен удерживаемыми лицами с Российской Федерацией в марте, а также на проведение встреча в «нормандском формате» (Украина, Германия, Франция и РФ) в апреле.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter