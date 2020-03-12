Депутаты от СН обвиняют Тищенко в "сливе" выборов в Киеве в пользу Кличко (документ)

Избранные по киевским мажоритарным округам народные депутаты «Слуги народа» обвинили своего коллегу Николая Тищенко в сливе выборов в столице в пользу мэра Виталия Кличко. Парламентарии выступили против сговора Тищенко с Кличко и депутатом Киевсовета Аллой Шлапак.

Напомним, на днях народный депутат от «Слуги народа», известный журналист-расследователь Александр Дубинский опубликовал информацию, что Николай Тищенко определен партией главой штаба по местным выборам в Киеве.

Он же рассказал, что также главой Киевского штаба СН может стать одиозная Алла Шлапак, близкая к Виталию Кличко и Вадиму Столару.

В ответ на эту информацию киевские мажоритарщики «Слуги народа» написали письмо на имя президента Владимира Зеленского и главы партии Александра Корниенко с требованием не назначать руководителя столичного штаба без их участия.

«В связи со стратегической важностью проведения и результатов выборов для партии «Слуга народа» именно в столице Украины, одним из главных вопросов является назначение политически ответственной персоны за избирательный процесс в столице, которая способна обеспечить лучший партийный результат. Просим вас процесс отбора и назначения вышеупомянутой кандидатуры начать именно с консультаций с народными депутатами, избранными по мажоритарным округам по г. Киеву», – сказано в письме.

Таким образом нардепы продемонстрировали нежелание «отдавать» Киев Кличко, что неминуемо произойдет, если штабом будут руководить Тищенко или Шлапак. Президент и руководство партии пока не отреагировали на письмо депутатов.