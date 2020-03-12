ГПСУ предложила Кабмину перечень пограничных пунктов для закрытия из-за коронавируса - СМИ

Перечень пограничных пунктов будет обнародован после решения Кабмина.

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) направила в Кабинет министров предложения относительно перечня пограничных пунктов, которые могут быть закрыты в связи с коронавирусом.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Демченко отметил, что перечень пограничных пунктов будет обнародован после решения Кабмина.

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"Вчера премьер-министр отметил, что в Украине будет закрыт ряд пунктов пропуска на государственной границе. Сейчас Госпогранслужбой совместно с другими министерствами и ведомствами, которые причастны к госгранице, наработанноепредложение по такому решению и направлено правительству", - сообщил Демченко.

В то же время журналист Виталий Глагола обнародовал конкретный список пограничных пунктов, которые могут быть закрыты в связи с коронавирусом.

Отметим, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение вести карантин из-за распространения в мире эпидемии коронавируса. Карантин вводится с 12 марта сроком на три недели до 3 апреля. На этот период в Украине закрываются учебные заведения, а также вводится запрет на проведение массовых мероприятий из более 200 участников.