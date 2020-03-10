Песков отказался комментировать начало суда по делу MH17

9 марта в Нидерландах начался судебный процесс над первыми четырьмя подозреваемыми в деле о сбитии малайзийского самолета в небе на оккупированной частью Донецкой области летом 2014 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать начало суда по делу о сбитии малайзийского самолета в небе на оккупированной частью Донецкой области летом 2014 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, в ответ на просьбу журналиста прокомментировать заявление прокуратуры Нидерландов о том, что следствие остановилось на версии, что малайзийский Boeing был сбит из установки «Бук», привезенной из России, Песков сказал, что никак не будет это комментировать.

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«Наше отношение к работе следственной группы хорошо известно. Мы не имели возможности участвовать в этой работе, относимся соответствующим образом. Пока судебный процесс никак не комментируем», - сказал Песков.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпура, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, установила, что самолет сбила ракета, выпущенная из российского комплекса «Бук».

Первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 является российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), русский генерал Сергей Дубинский и террористы Олег Пулатов и Леонид Харченко.

9 марта В Нидерландах начался судебный процесс над этими людьми. Ни один из них не явился на заседание. В то же время суд заявил, что готов вести процесс по делу MH17 без присутствия подозреваемых.