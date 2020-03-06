Заместительница Бородянского "не видит поводов" работать в "недореорганизованном" министерстве

Ирина Подоляк написала заявление об увольнении.

Заместитель бывшего министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского Ирина Подоляк написала заявление об увольнении.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

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Подоляк заявила, что приняла приглашение Бородянского работать в министерстве, потому что «видела цель в формировании глубинного общественного взаимодействия, которое базируется на ценностях свободы, нравственности, общего блага и достоинства».

«Спасибо коллегам, которые работали в этот сложный период моей жизни бок о бок днем и ночью без нареканий, возмущений или истерик на полное истощение. Спасибо за чувство юмора, ум, толерантность моих экспрессивных метафор и за искренность. Надеюсь, мы научились работать горизонтально в этой уродливой бюрократической системе», - отметила она.

«Не вижу ни одного резонного повода еще полгода или год реорганизовывать недореорганизованное министерство - это размывает цель и не дает плодов, даже скороспелых. Считаю это стратегической ошибкой, которая отразится на реальных людях», - отметила Подоляк.

В связи с этим она продемонстрировала копию заявления на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля о просьбе уволить ее по собственному желанию.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительство. В этот же день парламент назначил Дениса Шмыгаля новым руководителем Кабмина и утвердил новый состав правительства.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов и министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский отказываются от участия в следующем Кабинете министров, поскольку выступают против раздела министерств, которые они возглавляют.