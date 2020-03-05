Украина может рассчитывать на поддержку Канады на каждом шагу необходимых реформ - глава МИД

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань отмечает необходимость укрепления верховенства права и искоренения коррупции в Украине.

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявляет, что Украина может рассчитывать на поддержку его страны на каждом шагу необходимых реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Шампань в Киеве на приеме в честь Канадской полицейской миссии в Украине и чествования вклада Канады в реформу сектора безопасности Украины и полиции.

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Глава МИД Канады отметил, что Украина взялась за проведение различных амбициозных и трансформационных реформ по ряду направлений, и прежде всего реформ, направленных на укрепление верховенства права.

Он выделил важную роль полиции в обеспечении верховенства права.

"Существует три опоры для настоящей демократии, если вы хотите получать инвестиции и успешное общество. Во-первых, вам нужна безопасность, стабильность и процветание. Эти элементы взаимосвязаны, но основой для инвестиций выступает стабильность, предсказуемость и верховенство права. И полиция является ключевой опорой для обеспечения верховенства права в Украине", - заявил Шампань.

Он добавил, что усилия украинской полиции должны иметь первоочередное значение для процветания Украины.

В этой связи канадский министр заверил, что Украина может рассчитывать на поддержку Канады "на каждом шагу во внедрении реформ".

"Я также хочу четко заявить, что это правильный путь. Но для вас - для офицеров полиции и многих ваших старших должностных лиц, это не будет легким путем. Это не всегда легкий путь", - отметил Шампань.

При этом, он сказал, что увеличение уровня демократии, укрепление институтов является добрым делом.

"Я сказал многим лидерам в Украине, что когда вы внедряете реформы, - вы нуждаетесь в стратегическом терпении, потому что когда вы воплощаете глубокие реформы в стране, это требует определенного времени", - заявил Шампань и добавил, что для дальнейшего продвижения в реформах необходимо привлечение гражданского общества.

В этой связи Шампань заявил, что Канада является лучшим другом Украины и будет оставаться на стороне Украины на ее пути воплощения реформ.

Он добавил, что стабильные и богатые страны существуют лишь тогда, когда существует крепкое верховенство права.

"Именно поэтому Канада довольна поддерживать усилия Украины в целях укрепления потенциала Национальной полиции, чтобы превратить ее в современную полицейскую структуру, которой можно доверять", - отметил Шампань и добавил, что полиция в первую очередь должен служить людям.

Кроме того, он отметил, что в конечном итоге, главная цель касается искоренения коррупции в Украине.