Путин уверяет, что Россия влияет на боевиков "ЛНР" и "ДНР" для выполнения Минских соглашений

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

"Если бы нас, что-то не устраивало в Минских соглашениях, мы никогда не поставили под ними свою подпись. Мы считаем эти соглашения справедливыми и сбалансированными и оказываем возможное влияние на одну из сторон этого конфликта на Донецкую и Луганскую непризнанные республики", - сказал Путин комментируя вопрос о том, что Россия не воспользовалась своим влиянием, чтобы добиться выполнения этих соглашений.

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По его словам, в позиции боевиков "многое изменилось, они готовы и хотят вести переговоры по всем пунктам Минских соглашений".

Путин заявил, что ключевые элементы – это договоренности по политическому урегулированию, в частности: изменения в Конституцию Украины и предоставление этим территориям автономии либо, как говорят в Украине, решение вопроса децентрализации; принятие закона Украины об амнистии боевиков "ЛНР" и "ДНР"; имплементация закона об особом статусе Луганска и Донецка; принятие закона Украины о местном самоуправлении и проведение местных выборов; снятие экономической блокады с этих территорий.

"Ни один из этих вопросов не входит в исключительную компетенцию Донбасса, это вопросы входят в компетенцию киевских властей", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что все эти позиции изложены в Минском соглашении, где также указано, что это надо делать по согласованию с Донецком и Луганском.

"Нужно садится за стол переговоров на прямую с представителями этих территорий и договариваться, другого пути нет", - считает он.

Путин заявил, что альтернативы Минскому соглашению нет и "как бы не было тяжело, по нему надо идти", и РФ будет работать над полным их выполнением.