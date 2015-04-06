В России настаивают, что никогда не сомневались в принадлежности Донбасса Украине

Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков, сообщает ТАСС.

"Позиция России такова, что восточная часть Украины - это часть Украины в отличие от Крыма, который оказался в составе Украины в результате исторического казуса", - отметил глава думского комитета.

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Он добавил, что сегодня "никто не ставит под сомнение, что это (восток Украины) украинская территория", и всем абсолютно понятно, что Россия не претендует на нее.

При этом, по мнению Пушкова, Россия должна "обеспечить интересы русского населения в этом регионе". В частности, по его словам, речь идет об особом статусе этой территории и безусловном праве на использование русского языка.

Как сообщал УНИАН, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что конституционная реформа, включая закрепление в ней особого статуса Донбасса, должна осуществляться по согласованию и с согласия лидеров боевиков оккупированых Луганска и Донецка.