Вступило в силу постановление о перечне населенных пунктов Донбасса с особым порядком самоуправления

В среду постановление и приложение к постановлению с перечнем соответствующих населенных пунктов опубликованы в официальной парламентской газете "Голос Украины".

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 17 марта приняла постановление “Об определении отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, в которых вводится особый порядок местного самоуправления” (№2374).

Читайте такжеВР определила районы Донбасса, в которых вводится особый порядок местного самоуправленияКак отмечается, этот документ принят «с целью реализации Минского протокола от 5 сентября 2014 года, Минского меморандума от 19 сентября 2014 года и Минского "Комплекса мер" от 12 февраля 2015 года, резолюции Совета безопасности ООН от 17 февраля 2015 года № 2202, согласно статье 1 Закона Украины "О особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

«К отдельным районам, городам, поселкам и селам Донецкой и Луганской областей, в которых в соответствии с Законом Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" временно вводится особый порядок местного самоуправления, относятся районы или их части, города, поселки и села, находящиеся на территориях, расположенных между государственной границей Украины с Российской Федерацией, врезом воды Азовского моря и линией, которая определена приложением к этому Постановлению, что соответствует Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года», - говорится в постановлении.

Также 17 марта ВР внесла изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Согласно принятым изменениям, особый порядок в отдельных районах Донбасса начнет действовать только после проведения внеочередных выборов в соответствии с Конституцией Украины.