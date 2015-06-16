В Европарламенте разгорелись жаркие споры по поводу Минских договоренностей

Соответствующее обсуждение прошло во вторник в Брюсселе во время заседания подкомитета Европейского парламента по безопасности и обороны, который на обращение украинской стороны провел специальные слушания о состоянии имплементации Минских договоренностей.

В частности, депутат Анна Мария Коразза Бильдт (Anna Maria Corazza Bildt) убеждена, что Минские договоренности "мертвые". "Решение может быть только политическим, но я ожидаю более сильной оценки со стороны ЕС относительно нарушений Минских договоренностей", - подчеркнула она.

По убеждению политика, на саммите ЕС, который состоится в конце июня, ЕС должен принять решение о продлении санкций для России. "Если санкции будут пересмотрены, больше не будет совместной внешней политики", - считает Коразза Бильдт.

Ее оценку разделяет и депутат от Польши Ян Олбрихт (Jan Olbrycht). "Минские договоренности «мертвые». В Страсбурге мы используем выражение "мягкая сила", но я уверен, что количество раз, когда мы будем употреблять выражение "твердая сила", увеличится", - подчеркнул он.

С ними не согласился представитель Внешней службы ЕС Гуннар Виганд. "Минские договоренности - единственный путь вперед. Этому нет альтернативы, в противном случае мы получим эскалацию", - заявил он.

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Во время заседания представитель Украины при ЕС Константин Елисеев проинформировал евродепутатов о многочисленных и систематических нарушениях Минских договоренностей российской стороной и поддерживаемыми ею боевиками.

По его мнению, в связи с существенным обострением ситуации безопасности в Донбассе Европейский Союз должен задуматься над усилением санкционного давления на Россию с целью недопущения новых трагедий на украинской земле. "Для восстановления мира в Украине и Европе мало взвешенных действий Вооруженных Сил Украины и сдержанного реагирования на постоянные провокации со стороны пророссийских сил. Атаки, вроде тех, что были совершены на Марьинку, должны получать более резкую и содержательную реакцию со стороны Европейского союза, если мы действительно хотим не допустить расползания российской агрессии в Европе ", - убежден украинский дипломат.

Елисеев также считает, что ЕС должен поддержать запрос президента Украины о размещении миротворческой миссии ЕС на Донбассе, что позволило бы применить европейских опыт в урегулировании кризисных ситуаций на континенте. "По сравнению с другими международными организациями, сегодня Европейский Союз обладает наиболее мощным набором инструментов для урегулирования ситуации в Украине. Умелое и креативное сочетание безопасности, политических и экономических инструментов - это путь к быстрому установлению мира в Украине и Европе в целом", - отметил он.