Яценюк призвал местные власти проверить готовность к чрезвычайным ситуациям

14:27, 15 июня 2015
Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился к представителям местных властей с призывом провести проверки состояния готовности соответствующих служб к чрезвычайным ситуациям, в частности к пожарам.

Фото УНИАН

Об этом он сказал в ходе заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Яценюк отметил, что проверить необходимо наличие техники, возможности быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации, включая пожары и возможные террористические акты.

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