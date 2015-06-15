Яценюк призвал местные власти проверить готовность к чрезвычайным ситуациям
14:27, 15 июня 2015Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился к представителям местных властей с призывом провести проверки состояния готовности соответствующих служб к чрезвычайным ситуациям, в частности к пожарам.
Яценюк призвал проверить готовность регионов к ЧС / УНИАН
Об этом он сказал в ходе заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Яценюк отметил, что проверить необходимо наличие техники, возможности быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации, включая пожары и возможные террористические акты.
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