Яценюк призвал местные власти проверить готовность к чрезвычайным ситуациям

Об этом он сказал в ходе заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Яценюк отметил, что проверить необходимо наличие техники, возможности быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации, включая пожары и возможные террористические акты.

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