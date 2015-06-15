На нефтебазе под Киевом продолжает гореть один резервуар
09:00, 15 июня 2015Общество
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В Василькове Киевской области по состоянию на сегодняшнее утро продолжается фитилирование с верхнего дыхательного клапана в нижней части резервуара с бензином объемом 900 куб. м.
Проводится наблюдение и контроль над выгоранием топлива / facebook.com/MNS.GOV.UA
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"Осуществляется перекачка дизельного топлива из трех резервуаров емкостью по 900 куб. м нефтебазы БРСМ в резервуары нефтебазы КЛО. Завершена перекачка топлива из двух резервуаров. В общем перекачано 2 тыс. куб. м топлива", - говорится в сообщении.
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Сейчас спасатели проводят наблюдение и контроль над выгоранием топлива.
Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе в Васильковском районе Киевской области начался вечером 8 июня. В результате пожара погибли 5 человек, еще 15 - пострадали.
Нефтебаза под Васильковом догорает
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