На нефтебазе под Киевом продолжает гореть один резервуар

09:00, 15 июня 2015
Общество
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В Василькове Киевской области по состоянию на сегодняшнее утро продолжается фитилирование с верхнего дыхательного клапана в нижней части резервуара с бензином объемом 900 куб. м.

Проводиться спостереження і контроль над вигорянням палива / facebook.com/MNS.GOV.UA

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Осуществляется перекачка дизельного топлива из трех резервуаров емкостью по 900 куб. м нефтебазы БРСМ в резервуары нефтебазы КЛО. Завершена перекачка топлива из двух резервуаров. В общем перекачано 2 тыс. куб. м топлива", - говорится в сообщении.

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Сейчас спасатели проводят наблюдение и контроль над выгоранием топлива.

Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе в Васильковском районе Киевской области начался вечером 8 июня. В результате пожара погибли 5 человек, еще 15 - пострадали.

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