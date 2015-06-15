На нефтебазе под Киевом продолжает гореть один резервуар

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Осуществляется перекачка дизельного топлива из трех резервуаров емкостью по 900 куб. м нефтебазы БРСМ в резервуары нефтебазы КЛО. Завершена перекачка топлива из двух резервуаров. В общем перекачано 2 тыс. куб. м топлива", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЭкс-заместитель генпрокурора является фигурантом дела о пожаре на нефтебазе - Наливайченко

Сейчас спасатели проводят наблюдение и контроль над выгоранием топлива.

Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе в Васильковском районе Киевской области начался вечером 8 июня. В результате пожара погибли 5 человек, еще 15 - пострадали.