Катеринчук обвиняет Регионы в попытке столкнуть его с Кличко

Претендент на должность Киевского городского председателя, лидер Европейской партии Николай КАТЕРИНЧУК обвиняет Партию регионов в попытке “столкнуть” его с Виталием КЛИЧКО и таким образом поддержать нынешнего столичного председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.КАТЕРИНЧУКА.

Как отмечает Н.КАТЕРИНЧУК, “с началом столичной избирательной кампании и, в частности, после моих публичных заявлений о намерении баллотироваться на должность мэра столицы, в средствах массовой информации все чаще появляются публикации откровенно компрометирующего характера относительно моей инициативы”. “Ключевым мнением таких размышлений неизвестных журналистов является якобы мое желание оттянуть голоса КЛИЧКО ради победы ЧЕРНОВЕЦКОГО на досрочных выборах мэра Киева”, - добавил он.

При этом Н.КАТЕРИНЧУК обращает внимание, что “подобные творения свободных художников размещены в основном на информационных ресурсах, которые финансируются, как говорят, из источников, приближенных к Партии регионов”. По его мнению, именно таким способом представители Партии регионов действуют в тандеме с Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ и пытаются обеспечить ему очередной срок пребывания в должности мэра Киева.

Как подчеркнул Н.КАТЕРИНЧУК, “все подобранные, якобы мои, цитаты, которые используются журналистами для создания имитации противостояния с Виталием КЛИЧКО, являются целиком и полностью надуманными”. По его словам, “я и сегодня призываю его к объединению наших усилий на столичных выборах ради одной единственной цели - отстранения от власти коррумпированной команды Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и претворения в жизнь настоящих европейских реформ в столице Украины”.