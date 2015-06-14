Наливайченко получил отказ АП относительно визита в США и повестку на допрос - Лубкивский

Об этом сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский на своей странице Facebook.

«Вынужден сообщить, что анонсированная и ожидаемая презентация председателем Службы Безопасности Украины Валентином Наливайченко в Вашингтоне 16-17 июня американской политической и экспертной элите доказательств вооруженной российской агрессии против Украины не состоится. Не состоится и запланированное обсуждение с американскими партнерами практических аспектов помощи Украине в сфере безопасности. Не состоится и дискуссии о том, как преодолеть коррупцию в Украине... Обидно, но Наливайченко не полетит в Вашингтон, потому что получил отказ Администрации президента Украины», - написал Лубкивский.

Читайте такжеСБУ открыла уголовное производство по статье "экоцид" из-за пожара на нефтебазе

Зато, по его данным, Наливайченко получил повестку от следователя Генпрокуратуры, «которая таким образом (!) реагирует на заявление председателя СБУ во время последнего заседания Кабинета министров относительно причастности бывшего руководства ГПУ к горящей нафторазливной базы БРСМ».

То есть, вместо объяснений конгрессменам, председатель СБУ будет давать объяснения следователям Генпрокуратуры, добавил Лубкивский.

Между тем, отметил он, «тот, кто насоветовал не пустить Наливайченко в Вашингтон, хорошо знает, что делает».

«Выступления в Палате представителей и Конгрессе, а также встречи с влиятельными и высокопоставленными партнерами отменены, американская сторона не понимает, что происходит, а Украина теряет серьезную возможность усилить свои позиции в противодействии агрессору», - написал Лубкивский.

«В чьих интересах сорвать украинско-американское сотрудничество в сфере безопасности – тоже вопрос риторический. А если так – то как мы можем противостоять врагу, а тем более его победить? Вопросов на самом деле много», - подчеркнул советник главы СБУ.

«А возможно, я ошибаюсь, и глава СБУ нужен президенту и ГПУ в Киеве для более важных дел? Если так – увидим, видимо, уже в ближайшее время», - подытожил Лубкивский.

Как сообщал УНИАН, 12 июня Наливайченко заявил, что совладельцем нефтебазы «БРСМ-Нафта» под Киевом, где произошел пожар, является один из бывших заместителей генпрокурора.

«Мы сейчас прорабатываем материалы и показываем их генеральному прокурору. Это заместитель генпрокурора, который работал в октябре 2014 года и через оффшоры, и через другие аффилированные структуры был совладельцем этой незаконной нефтебазы», - сказал Наливайченко.

Он не назвал фамилию этого бывшего чиновника. «А то опять назовем, а вы будете говорить, что снова сбежал», - отметил председатель СБУ.