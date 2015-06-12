Наливайченко покажет американским парламентариям доказательства агрессии России против Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам.

Читайте такжеДепутатов нужно арестовывать сразу после лишения иммунитета - Наливайченко

"На следующей неделе будут слушания в Конгрессе и Сенате, и обязательно, кроме агрессии России, доказательства которой я представлю, также мы будем говорить о сотрудничестве с ФБР и о других вопросах, где отмываются деньги", - сказал Наливайченко.