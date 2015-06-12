Наливайченко покажет американским парламентариям доказательства агрессии России против Украины
17:45, 12 июня 2015Политика
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Председатель СБУ Валентин Наливайченко на следующей неделе посетит США, где представит сенаторам и конгрессменами доказательства российской агрессии.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам.
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"На следующей неделе будут слушания в Конгрессе и Сенате, и обязательно, кроме агрессии России, доказательства которой я представлю, также мы будем говорить о сотрудничестве с ФБР и о других вопросах, где отмываются деньги", - сказал Наливайченко.
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