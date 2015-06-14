Посол США считает коррупцию большей угрозой для Украины, чем российские танки

Коррупция на самом высоком уровне является для Украины большей угрозой, чем российские танки.

Как сообщает Радио Свобода, об этом в польском Вроцлаве на организованном Атлантическим советом США глобальном форуме заявил посол Соединенных Штатов в Украине Джеффри Пайетт.

Он добавил, что справиться с этой угрозой могут только сами украинцы.

Дипломат также назвал промедление с реформированием энергетического сектора рычагом, который использовала Россия, чтобы сделать невозможным энергетический выбор Украины.

Читайте такжеУкраина одна из самых коррупированных в бизнесе стран - EYВ то же время посол Пайетт одобрил реформаторские решения, принятые Верховной Радой в сферах экономики и безопасности и присоединился к мнению других участников форума, настаивающих – «мы не можем позволить Украине проиграть».