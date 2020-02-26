Вопрос решен на 99%: СМИ сообщили о планах Зеленского назначить Тигипко премьером

Сразу три источника при власти подтвердили намерения Зеленского сменить нынешнего премьера Алексея Гончарука на Сергея Тигипко.

Президент Владимир Зеленский рассматривает на должность премьер-министра политика Сергея Тигипко. Переговоры с ним продолжаются до сих пор.

Об этом пишет Kyiv Post со ссылкой сразу на три источника в правительстве.

Однако ни пресс-секретарь Зеленского, ни пресс-служба компании Тигипко Tigipko TAS Group не прокомментировали вопрос журналистов относительно планов президента.

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Информацию, что вопрос назначения Тигипко на 99% решен, подтвердили источники lb.ua.

«Это вопрос решенный. Гончарук (премьер-министр – УНИАН) защищен иммунитетом, поэтому он пойдет по собственному желанию. После этого будет созвана внеочередная сессия и поддержано голосами назначение», – сказал источник во власти.

«Сегодня завершается работа миссии МВФ и после этого готовятся объявить», – добавил второй собеседник.

Тигипко – один из ветеранов украинской политики. С 1990-х он маневрировал между бизнесом, политикой и государственной службой. Впервые он появился на государственной службе в качестве заместителя премьер-министра при премьере Павле Лазаренко в 1997 году и оставался в течение 2 лет, работая на преемника Лазаренко Валерия Пустовойтенко.

В 1990-2000 годах он был министром экономики в правительстве Виктора Ющенко, который стал президентом в 2005 году. Тигипко и сам баллотировался на пост президента в 2010 году, заняв третье место.

На парламентских выборах в 2012 году объединил свои усилия с «Партией регионов» Януковича и занял пост заместителя премьер-министра при премьере Азарове.