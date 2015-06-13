МИД требует от РФ расследовать нападения на диппредставительства Украины в Москве и Ростове-на-Дону

14:26, 13 июня 2015
Политика
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Министерство иностранных дел (МИД) требует от властей РФ расследовать нападения на украинские дипломатические учреждения в Москве и Ростове-на-Дону, наказания виновных, а также компенсации материального ущерба.

МИД потребовал от РФ расследовать погромы в украинских диппредставительствах \ УНИАН

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении МИДа.

Читайте такжеКонсульство Украины в Ростове из-за погрома может временно прекратить прием гражданМинистерство иностранных дел выражает решительный протест по поводу дерзких нападений на дипломатические учреждения Украины в Москве и Ростове-на-Дону, совершенных 12 июня, и расценивает такие действия как сознательную провокацию против Украины, ее дипломатических представителей и грубое нарушение Россией положений Венской конвенции 1963 года о консульских сношениях.

Обеспечение безопасности дипломатических и консульских учреждений Украины в Российской Федерации и их персонала является прямой обязанностью российской власти, подчеркивают в МИД.

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