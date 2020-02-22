Иран не будет расшифровывать "черные ящики" сбитого самолета МАУ без Украины - Данилов

Секретарь СНБО выразил уверенность, что Тегеран выплатит достойную компенсацию семьям погибших украинцев.

Иран не будет расшифровывать без украинских представителей "черные ящики" с "Боинга" "МАУ", сбитого иранской ракетой 8 января.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телеканала "Интер" вечером в пятницу, 21 февраля, передает zn.ua.

"Я могу заверить граждан Украины, что без Украины никто не имеет права прикасаться к "черным ящикам". Они находятся сегодня на территории Тегерана... Никто их не трогает, ни Министерство обороны, ни никто другой", - заявил Данилов.

Он также выразил уверенность, что сумма компенсаций, которые власти Ирана выплатят родственникам погибших по их вине украинцев, будет "достойной".

"Я не хочу опережать события. Но процесс идет, он под контролем. И поверьте, компенсация будет достойная", - отметил секретарь СНБО.

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Справка УНИАН. В Иране 8 января разбился самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Спустя три дня президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь виновных к ответственности.

3 февраля директор по расследованию несчастных случаев в иранской Организации гражданской авиации Хасан Резайфар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по делу о сбитии самолета МАУ из-за того, что данные расследования "слили" украинским СМИ.

4 февраля страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ заявили, что требуют от Ирана немедленно передать группе «черные ящики» со сбитого лайнера.

14 февраля министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран не намерен отдавать "черные ящики" со сбитого самолета МАУ, но и не будет расшифровывать их данные без участия заинтересованных сторон.