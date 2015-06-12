СМИ: новым спецпредставителем ОБСЕ в Украине может стать посол Австрии в ООН

Австрийский дипломат Мартин Сайдик является основным кандидатом на пост специального представителя ОБСЕ в контактной группе по урегулированию ситуации в Украине.

Об этом сообщает австрийское издание Kurier со ссылкой на свои источники, передает Украинская правда.

По информации издания, кандидатуру Сайдика продвигает глава МИД Австрии Себастьян Курц, у которого хорошие отношения со своим коллегой из Сербии и действующим председателем ОБСЕ Ивицой Дачичем.

Сейчас Сайдик является постоянным представителем Австрии в ООН, но летом его полномочия заканчиваются.

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Издание отмечает, что Сайдик считается жестким, но справедливым переговорщиком, знает Россию, говорит по-русски, занимал пост посла Австрии в Москве.

В австрийском МИД он возглавлял отдел по расширению внешней торговли с центральной, восточной и юго-восточной Европой и был начальником отдела экономической и интеграционной политики.

Перед назначением постпредом Австрии в ООН, он был послом Австрии в Китае.

Напомним, 6 июня стало известно, что спецпредставитель ОБСЕ Хайди Тальявини уходит в отставку.