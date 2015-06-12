СМИ: новым спецпредставителем ОБСЕ в Украине может стать посол Австрии в ООН
Отмечается, что Мартин Сайдик считается жестким, но справедливым переговорщиком, знает Россию, говорит на русском и занимал пост посла Австрии в Москве.
Австрийский дипломат Мартин Сайдик является основным кандидатом на пост специального представителя ОБСЕ в контактной группе по урегулированию ситуации в Украине.
Об этом сообщает австрийское издание Kurier со ссылкой на свои источники, передает Украинская правда.
По информации издания, кандидатуру Сайдика продвигает глава МИД Австрии Себастьян Курц, у которого хорошие отношения со своим коллегой из Сербии и действующим председателем ОБСЕ Ивицой Дачичем.
Сейчас Сайдик является постоянным представителем Австрии в ООН, но летом его полномочия заканчиваются.
Читайте такжеЛавров прокомментировал отставку спецпредставителя ОБСЕ в Украине
Издание отмечает, что Сайдик считается жестким, но справедливым переговорщиком, знает Россию, говорит по-русски, занимал пост посла Австрии в Москве.
В австрийском МИД он возглавлял отдел по расширению внешней торговли с центральной, восточной и юго-восточной Европой и был начальником отдела экономической и интеграционной политики.
Перед назначением постпредом Австрии в ООН, он был послом Австрии в Китае.
Напомним, 6 июня стало известно, что спецпредставитель ОБСЕ Хайди Тальявини уходит в отставку.