В ОБСЕ подтвердили отставку спецпредставителя в Украине

В центральном офисе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе официально подтвердили ТСН, что спецпредставитель ОБСЕ в Украине Хайди Тальявини подала в отставку.

"По прошествии года исполнения обязанностей посол Тальявини хочет уйти в ближайшем будущем со своего поста", - сообщили в пресс-службе ОБСЕ.

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В пресс-службе проинформировали, что председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швейцарии Дидье Беркхолтер назначил Тальявини на должность спецпредставителя в Украине 8 июня 2014 года.

В январе 2015 года действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич продлил ее мандат. Сейчас продолжаются консультации относительно нового спецпредставителя ОБСЕ в Украине, добавили в пресс-службе.