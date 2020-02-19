ГБР договорилось с прокурором Гаагского суда активно сотрудничать по "делам Майдана"

По состоянию на сегодня ГБР приняло 47 таких дел из Офиса генерального прокурора Украины.

Представители Государственного бюро расследований в Украине и Офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) договорились активно сотрудничать в расследовании «дел Майдана».

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Как сообщает пресс-служба ГБР, руководство ведомства встретилось с делегацией Офиса прокурора Международного уголовного суда, поскольку МУС в настоящее время осуществляет предварительное рассмотрение ситуации в Украине в контексте совершения военных преступлений и преступлений против человечности.

В частности, при обсуждении и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова рассказала представителям МУС о ходе расследования «дел Майдана».

По ее словам, специальное следственное подразделение ГБР по расследованию «дел Майдана» было укомплектовано окончательно только 11 января 2020 года.

«В настоящее время идет процесс приема материалов уголовных производств из Офиса генерального прокурора. На сегодняшний день принято 47 дел. Несмотря на короткий срок работы, уже есть первые результаты - сообщение о подозрениях силовикам и направление в суд дела об убийстве журналиста», - заявила Венедиктова.

В свою очередь, представители Офиса прокурора МУС подчеркнули важность наладить взаимодействие с ГБР в рамках изучения событий на Майдане, востоке Украины и в Крыму.

«Стороны договорились об активном сотрудничестве в расследованиях, результатов которых ожидает украинская общественность и мировое сообщество», - добавили в ведомстве.