Казни военных на Донбассе: доказательства зверства российских "казаков" передали в Гаагский суд

Суть сообщения состоит из фактов внесудебных казней 9 военнослужащих.

Генеральная прокуратура Украины направила информационное сообщение в Международный уголовный суд о совершении РФ внесудебных казней 9 военнослужащих Вооруженных сил Украины во время боев за Иловайск и Дебальцево.

Как сообщает Отдел связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, информационное сообщение в Офис прокурора Международного уголовного суда (ОП МУС) было подготовлено и направлено на основании статьи 15 Римского Статута адвокатами «Украинского Хельсинкского союза по правам человека» совместно с прокурорами Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Читайте такжеВ ГПУ думают, как расследовать военные преступления: разрабатывают стратегииОтмечается, что суть сообщения состоит из фактов внесудебных казней 9 военнослужащих Вооруженных сил Украины представителями пророссийской организованной группы «Казачий союз «Область войска Донского» в ходе боев за Иловайск в 2014 году и Дебальцево в 2015 году. Сообщения будут рассматриваться Офисом прокурора Международного уголовного суда вместе с другими эпизодами серьезных нарушений международного гуманитарного права, совершенных пророссийскими силами на востоке Украины в период 2014-2019 годов.

«Украина предоставила фото- и видеодоказательства, которые прямо указывают на факт захвата украинских военных в плен, показания очевидцев убийств пленных, документы, подтверждающие смерть военнослужащих в плену», – говорится в сообщении.

В сообщении также освещена «практика ведения боевых действий «чужими руками», то есть привлечение Российской Федерацией к конфликту подконтрольных ей незаконных вооруженных формирований». Кроме того, Офис прокурора был проинформирован, что упомянутые незаконные вооруженные формирования возможно используются Россией не только для достижения военного превосходства, но и для осуществления серьезных нарушений международного гуманитарного права.

Отмечается, что Генпрокуратура Украины продолжает собирать доказательства ведения РФ агрессивной войны против Украины, совершения военных преступлений и преступлений против человечности в целях обеспечения неотвратимости наказания.

Ранее УНИАН сообщал, что МИД Британии призвало Россию прекратить поддержку боевиков.