Сбитие самолета МАУ: в Иране заявили, что "черный ящик" серьезно поврежден

Работа по восстановлению "черного ящика" уже идет.

Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что "черный ящик" со сбитого 8 января под Тегераном украинского авиалайнера получил серьезные повреждения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на иранское агентство IRNA.

"Черный ящик претерпел серьезные повреждения и министерство обороны попросило оборонные предприятия о ее реставрации. Черный ящик сначала восстановят, а затем расшифруют", - сказал министр.

По словам Хатами, работа по восстановлению ящиков уже идет.

Как сообщалось ранее, министры 5 государств в Мюнхене сделали совместное заявление о том, что Иран не способен расшифровать черные ящики и должен отдать их на расшифровку другой стороне.

"В течение 30 дней Иран показал, что не то технической, то другой возможности прочитать черные ящики, поэтому имеет передать их стороне, имеет такую ​​способность. Мы знаем, что французские власти предложили Ирану такую ​​возможность", - заявил Франсуа Шампань, глава МИД Канады.

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Справка УНИАН. В Иране 8 января разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Спустя три дня президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь виновных к ответственности.

3 февраля директор по расследованию несчастных случаев в иранской Организации гражданской авиации Хасан Резайфар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по делу о сбитии самолета МАУ из-за того, что данные расследования «слили» украинским СМИ.

4 февраля страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ заявили, что требуют от Ирана немедленно передать группе «черные ящики» со сбитого лайнера.

14 февраля министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран не намерен отдавать «черные ящики» со сбитого самолета МАУ, но и не будет расшифровывать их данные без участия заинтересованных сторон.