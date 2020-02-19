New York Times: Наступление оккупантов на Донбассе наносит удар по мирной политике Зеленского

Издание отмечает, что вчерашняя атака произошла недалеко от места, где было проведено разведение войск.

Российские силы во вторник попытались прорваться через линию разграничения на охваченном войной Востоке Украины, убив одного украинского солдата и ранив четырех других. В Киеве расценили атаку не как военное наступление, а больше как дипломатический шаг, нацеленный получить преимущество на переговорах об окончании войны.

Об этом пишет New York Times, напоминая, что в ответ на атаку президент Владимир Зеленский собрал чрезвычайное заседание СНБО. А Кремль прибег к привычным возражениям своей причастности. После фазы полномасштабного насилия в 2014 и 2015 годах война на Донбассе скатилась до ежедневного обмена обстрелами вдоль линии разграничения. В ОБСЕ сообщают, что зафиксировали 300 тысяч нарушений режима прекращения огня только за прошлый год. Эта цифра учитывает каждый взрыв или стрельбу из стрелкового оружия, которые заметили наблюдатели организации.

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Вчерашняя атака в Луганской области была нетипичной. Поскольку российские силы попытались прорваться через украинскую линию обороны и захватить новые территории. Это была первая такая попытка за последние два года. Зеленский назвал события «попыткой сорвать мирный процесс», но при этом он не обвинил в этом правительство России на прямую.

«Наш курс на завершение войны и соблюдение международных договоренностей остается неизменным. Так же, как и наша готовность отразить любую вооруженную агрессию против Украины», - сказал украинский президент.

На пресс-конференции пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил соболезнование погибшим, но при этом настоял, что «было бы неправильно говорить об ответственности Кремля, чтобы там не произошло». В Вооруженных силах Украины рассказали, что все началось с вражеского артиллерийского обстрела вблизи села Крымское, после чего была попытка захватить украинские позиции. New York Times отмечает, что атака произошла за несколько километров от так называемой зоны разведения, где украинские войска отошли от линии фронта. Вероятно, попытка нападения именно в этом месте была нацелена создать политические проблемы для Зеленского.

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Создание таких зон деэскалации стало знаковой политикой украинского президента, который победил на выборах, обещая закончить войну. Однако, добровольное одностороннее отступление понравилось не всем в Украине. Эскалация в зоне разведения возле города Золотое, по мнению аналитика Евгения Магды, была нацелена на то, чтобы «поставить Зеленского в невыгодное положение» дома.

«К сожалению, Кремль считает слабостью нежелание украинского руководства поднимать ставки. Зеленский пришел к власти с программой мира. И Кремль это понимает», - сказал Магда.

Вчерашняя атака также произошла через три дня после того, как правительство Зеленского отвергло сомнительный план с 12 шагов для сокращения напряжения, который был представлен на Мюнхенской конференции. Документ повторял требования России, такие как отмена западных экономических санкций против Москвы до того, как на украинской территории установится мир. Кроме того, среди предложений было заставить Украину подписать торговое соглашение с Россией, а также начать дебаты «об истории, национальной памяти, языке и идентичности» украинцев, которые бы включали российскую точку зрения.