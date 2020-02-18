Эскалация на Донбассе: стало известно имя погибшего бойца (фото)

Погибший Максим Хитайлов был гранатометчиком 72-й отдельной механизированной бригады.

В ходе утреннего наступления российских оккупационных войск в Луганской области погиб гранатометчик 72-й отдельной механизированной бригады Максим Хитайлов.

Имя погибшего бойца сообщил в своем Telegram-канале депутат от «Европейской Солидарности» Алексей Гончаренко.

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По его данным, Максиму было всего 22 года.

О погибшем также появилась информация в соцсетях. Как сообщается в группе «Типичный Северодонецк», тело погибшего военного находится у боевиков.

По их данным, Максим 1999 года рождения, то есть ему 20-21 год.

Как сообщал УНИАН, утром российские вооруженные формирования атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Враг применил минометы калибра 120 мм.

Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В бою один военнослужащий ВСУ погиб, еще трое получили ранения и двое контузии.