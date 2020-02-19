Украина в ООН обвинила Кремль в продолжении стратегии по эскалации на Донбассе

Замглавы МИД Украины Сергей Кислица отметил, что ВСУ дали надлежащий ответ на наступление российских оккупационных сил.

Россия продолжает реализовывать стратегию по эскалации на Донбассе, грубо нарушая взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на заседании Совета безопасности ООН, передает LB.ua.

В частности, представитель Украины поднял вопрос о вчерашней эскалации конфликта на Донбассе.

"Каково наше положение сегодня? Судя по всему, ответ был дан в 5 утра по местному времени, когда наши позиции подверглись нападению. Нападение, совершенное сегодня, в пятую годовщину трагедии в Дебальцево, особенно цинично", - заявил он.

Кислица отметил, что Вооруженные силы Украины дали надлежащий ответ на это наступление со стороны российских оккупационных сил, применивших запрещенное Минскими договоренностями оружие. "Было осуществлено неотъемлемое право Украины на самооборону", - подчеркнул дипломат.

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"Очевидно, что Кремль продолжает проводить стратегию эскалации на Донбассе, что является грубым нарушением обязательств, взятых Россией в качестве участника Минских договоренностей", - добавил Сергей Кислица.

Как ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский, "это - попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться вперед небольшими, но непрекращающимися шагами".

"Украинское руководство подтвердило, что наша приверженность прекращению этой войны, а также соблюдению выработанных договоренностей по-прежнему непоколебима. Точно так же, как и наша решимость дать отпор любой вооруженной агрессии против Украины", - подчеркнул замглавы украинского МИДа.

Кислица акцентировал на том, что соглашения, выработанные в декабре прошлого года лидерами "нормандской четверки", не выполняются.

"Полностью попирая соглашение, выработанное в декабре прошлого года лидерами "нормандской четверки", в течение последних двух месяцев наши позиции подвергались обстрелу более 400 раз. С начала этого года 13 украинских военнослужащих были убиты. И практически 60 получили ранения. Может ли кто-нибудь назвать это замороженным конфликтом или конфликтом низкой интенсивности? Это - война, единственная продолжающаяся война в Европе. Полномасштабная война, развязанная Российской Федерацией", - заявил украинский дипломат.

Замминистра иностранных дел Сергей Кислица показал на заседании Совета безопасности ООН фотографию убитого 18 февраля 2020 года украинского военнослужащего, обвинив Россию в участии в этом преступлении.

Он акцентировал, что РФ, обвиняя жертву агрессии, Украину, пытается опорочить память погибших во время войны на Донбассе.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 февраля, утром вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В результате боя один украинский военнослужащий погиб, еще 5 получили ранения.

В то же время были уничтожены четверо оккупантов, шестеро ранены.

Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что российско-оккупационные войска сегодня хотели захватить наблюдательные пункты Вооруженных сил Украины в связи с пятой годовщиной боев за Дебальцево.