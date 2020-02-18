Зеленский назвал наступление оккупантов попыткой сорвать мирный процесс на Донбассе

В результате боя один военнослужащий погиб, еще четверо получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сегодняшнее наступление российских оккупационных войск попыткой сорвать мирный процесс на Донбассе.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В пятую годовщину Дебальцевской трагедии боевики и оккупанты устроили циничную провокацию. Сегодня утром они атаковали позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Обстрелы велись из оружия, запрещенного Минскими соглашениями», - написал президент.

По его данным, украинские бойцы смогли дать отпор агрессору и сейчас бой завершен. Но среди украинских бойцов есть потери.

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«Это не просто циничная провокация, целью которой является нажать на дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью. Это - попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неустанными шагами», - считает Зеленский.

Также он напомнил, что на сегодня, в связи с событиями на Востоке, запланировано заседание СНБО.

«Будем обсуждать и принимать решение о дальнейших шагах. Наш курс на завершение войны и приверженность международным договоренностям остается неизменным – так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины», - подытожил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, утром вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Враг применил минометы калибра 120 мм. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В результате боя один военнослужащий погиб, еще четверо получили ранения.