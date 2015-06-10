Украина официально уведомила Совет Европы об оккупации своих территорий Россией

Об этом говорится в обращении постоянного представителя Украины в Страсбурге Николая Точицкого к руководству Совета Европы, датированного 5 июня.

В обращении Украина объяснила причину приостановки выполнения обязательств по ряду статей Европейской конвенции по правам человека на территориях, находящихся под российской оккупацией.

"В связи с аннексией и временной оккупацией Российской Федерацией неотъемлемой части Украины, Автономной республики Крым и Севастополя, что является результатом вооруженной агрессии против Украины, Россия полностью ответственна за соблюдение прав человека и внедрения соответствующих договоров на аннексированной и временно оккупированной территории", - говорится в обращении.

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При этом в обращении отмечается, что "в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины - включающие одновременно регулярные Вооруженные силы Российской Федерации и незаконные вооруженные формирования, которые руководствуются, контролируются и финансируются Российской Федерацией - с апреля 2014 года Службой безопасности Украины, Министерством внутренних дел Украины и Вооруженными силами Украины проводится антитеррористическая операция на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

В обращении отмечается, что АТО является частью неотъемлемого права Украины на индивидуальную самозащиту против агрессии в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций.

Как сообщал УНИАН, Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявляет, что стандарты СЕ в Украине применяются, как и раньше.

«Вчера министр иностранных дел Украины Павел Климкин проинформировал меня, что, учитывая чрезвычайную ситуацию в стране, власти Украины решили применить статью 15 Европейской конвенции по правам человека, чтобы иметь возможность реализовать мероприятия по отступления от некоторых прав, закрепленных в конвенции. Стандарты Совета Европы, по-прежнему применяются в Украине", - подчеркнул Ягланд.

Он отметил, что это решение не мешает Европейскому суду по правам человека рассматривать заявления по Украине. «Суд будет оценивать в конкретных случаях, были оправдано выполнены мероприятия отступления с точки зрения угроз, к которым был применено отступление. Так же, отступление не приведет к каким-либо существенным изменениям в проектной деятельности Офиса Совета Европы в Киеве", - пояснил Ягланд.