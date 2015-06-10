Стандарты Совета Европы применяются в Украине, как и раньше - Ягланд

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявляет, что стандарты СЕ в Украине применяются, как и раньше.

Соответствующее сообщение обнародовано Советом Европы.

„Вчера министр иностранных дел Украины Павел Климкин проинформировал меня, что, учитывая чрезвычайную ситуацию в стране, власти Украины решили применить статью 15 Европейской конвенции по правам человека, чтобы иметь возможность реализовать меры по отступлению от некоторых прав, закрепленных в конвенции. Стандарты Совета Европы, как и ранее, применяются в Украине”, - подчеркнул Ягланд.

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Он отметил, что это решение не мешает Европейскому суду по правам человека рассматривать заявления в отношении Украины. „Суд будет оценивать в конкретных случаях, были ли оправдано выполнены меры отступления с точки зрения угроз, к которым было применено отступление. Также, отступление не приведет к каким-либо существенным изменениям в проектной деятельности Офиса Совета Европы в Киеве”, - пояснил Ягланд.

В свете ухудшения ситуации на востоке Украины генсек Совета Европы призвал все стороны немедленно прекратить насилие, кровопролитие и убийство людей и принять все меры, чтобы выполнить Минские договоренности. „Дальнейшая эскалация конфликта будет иметь катастрофические последствия для безопасности, стабильности и прав человека в Украине и в Европе в целом”, - подчеркнул он.

В Совете Европы отметили, что власти Украины пояснили, что меры по отступлению от некоторых прав будут применяться только в зоне антитеррористической операции. „Украинская власть должна постоянно информировать генерального секретаря Совета Европы о всех таких мерах и причинах их применения, а также о любом изменении их территориального применения”, - говорится в сообщении.

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Вместе с тем, в Совете Европы напомнили, что это право уже было использовано в прошлом другими странами. „Это не означает, что Украина больше не связана Европейской конвенцией прав человека или что она больше не является членом Совета Европы, либо сотрудничество с организацией в настоящее время приостановлено”, - разъяснили в СЕ.

Как известно, 20 мая Верховная Рада приняла постановление об отступлении от отдельных обязательств, установленных Международным пактом о гражданских и политических правах и Конвенцией прав человека. Согласно статье 16 конвенции, в случае войны или при иных чрезвычайных обстоятельствах, угрожающих жизни нации, любая из сторон может применить меры по отступлению от ее обязательств в той мере, в какой это вызвано чрезвычайными обстоятельствами.