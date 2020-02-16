Нардеп назвал имена украинских рыбаков, которых россияне схватили на Азове (фото)

Задержанные - жители села Райнивка Запорожской области.

Украинские рыбаки, которых российские силовики схватили в Азовском море, предположительно - граждане Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов.

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Об этом в Facebook сообщил народный депутат от “Слуги народа” Павел Мельник. По его информации, задержанные - жители села Райнивка Приморского района Запорожской области.

Депутат также привел несколько фото с задержанными.

“На фото и видео допроса, распространенном в СМИ именно Максим Терехов. Это можно утверждать наверняка. ( На фото - Максим с семьей). На черно-белом фото - Василий Тюркеджи. Сейчас информация в отношении рыбаков уточняется”, - отмечает он.

О задержании украинского судна в Азовском море стало известно накануне. Российские пограничники заявили, что капитан судна не выполнил требование об остановке и попытался скрыться.

"В ходе осмотра плавсредства обнаружено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова – статную сеть. При этом судовые, регистрационные документы, в том числе на право добычи (вылова) водных биологических ресурсов, у задержанных отсутствовали", - заявили в пресс-службе так называемого "пограничного управления ФСБ России в оккупированном Крыму".

Судно вышло из села Райнивка Приморского района Запорожской области Украины. Как сообщила так называемая "уполномоченный по правам человека в Крыму" Лариса Опанасюк, команду украинского судна задержаны на 48 часов.

Прокуратура АРК открыла по факту задержания уголовное производство.