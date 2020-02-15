Прокуратура открыла дело из-за захвата оккупантами украинских рыбаков на Азове

Ранее так называемая "уполномоченная по правам человека в Крыму" сообщила, что ФСБ задержало команду украинского суда на 48 часов.

Открыто уголовное производство по факту незаконного захвата российскими пограничниками украинского маломерного судна с четырьмя рыбаками на борту, произошедшего сегодня в Азовском море.

Читайте такжеБолее 200 украинцев удерживают боевики на Донбассе, более 100 – в Крыму и в РФ

Об этом сообщается в Telegram прокуратуры Автономной Республики Крым.

"Сегодня, 15 февраля 2020 года, под процессуальным руководством прокуратуры автономии ГУНП в АР Крым и г. Севастополь начато уголовное производство по статьям 146 и 278 УК Украины по факту незаконного захвата "сотрудниками пограничного управления ФСБ России" украинского судна с четырьмя людьми на борту. Следствием установлено, что оккупационные "правоохранители" 15.02.2020 года в западной части Азовского моря задержали маломерное судно с четырьмя рыбаками на борту. Вместе с судном их отвезли в порт оккупированной Керчи", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 февраля, российские пограничники заявили, что капитан судна не выполнил требование по остановке и попытался скрыться.

"В ходе осмотра плавсредства выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова - ставные сети. При этом судновые, регистрационные документы, в том числе на право добычи (вылова) водных биологических ресурсов, у задержанных отсутствовали", - заявили в пресс-службе так называемого "пограничного управления ФСБ России в оккупированном Крыму".

Судно вышло из села Райновка Приморского района Запорожской области Украины.

Как сообщила так называемый "уполномоченный по правам человека в Крыму" Лариса Опанасюк команду украинского судна задержаны на 48 часов.